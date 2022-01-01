Bodrum’da binlerce kişi meydanları doldurdu 2022’ye Bodrumlular Sertap Erener’le girdi

Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’da binlerce kişi yeni yıla meydanda girdi. Adım atacak yerin kalmadığı ilçede Sertab Erener konser verdi, 2022 ışıklı balon gökyüzüne bırakıldı.

14 gün boyunca yılbaşı eğlencelerinin yapıldığı Bodrum’da yılbaşı için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce görkemli bir kutlama hazırlandı. Akşam saatlerinde Neyzen Tevfik Caddesi’nden kutlamanın yapılacağı Bodrum Belediye Meydanı’na yapılan Bando eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayan yılbaşı şöleni, meydanda Ersin Show ile başladı. Ardından sahneye çıkan Sertap Erener yaklaşık yaklaşık 15 bin kişiye konser verdi. Adım atacak yer kalmayan meydanda güvenlik ise üst düzeye çıkarıldı. Belediye meydanına insanlar HES kodlarıyla girdi.

Gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyük bir kutlama yaptıklarını belirterek, “14 gün boyunca konserlerle etkinliklerle, alışveriş stantları ve çeşitli faaliyetlerle yeni yılı kutladık. Bunun amacı Bodrum’un bu güzel atmosferini tekrar ortaya koymaktı, Türkiye’ye ve bütün dünyaya haykırmaktı ve bunda sanırım başarılı olmaktı. Bodrum yine farkını gösterdi diye düşünüyorum. Bizim amacımız Bodrum’un kuş turizmini canlandırmak, esnafın nefes almasını sağlamak, ekonomisini biraz daha canlandırmak, Bodrum’u bütün yıl tercih edilebilir bir destinasyon haline getirmek. Bunun için çalışıyoruz. Bu bütün etkinlikler aynı zamanda sizlerle bir arada olmak maksatlı yapıldı” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da, “Biz Bodrum ilçesi olarak farkımızı ortaya koyduk. İnşallah sağ salim bir şekilde bitiririz” dedi.



Sertap Erener coşkusu

Konuşmaların ardından Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Erener, meydanı saatler öncesinden dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Suni karın da yağdırıldığı meydanda Bodrumlular, Erener’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde 2022 adet ışıklı balon gökyüzüne bırakıldı, coşku doruğa çıktı. Meydanda geri sayımla yeni yıla giren binlerce Bodrumlu 2022’yi coşkuyla karşıladı. Suni kar yağdırılan meydan da gece 00.00’da coşku doruğa çıktı.

Kutlamalar drone ile de havanda görüntülendi.

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