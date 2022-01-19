Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)- Yeniden

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'da E.G., ağılındaki 10 koyunu parçalanmış halde buldu. E.G. olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde E.G. adlı kişi, ağılında 10 koyununu parçalanmış olarak buldu. E.G., evdeki av tüfeğini alıp koyunlarını öldürdüğünü düşündüğü civardaki 2 köpeğe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpekler olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölen köpekleri belediye barınağına götürdü. Polis, E.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan E.G. serbest bırakıldı.

Öte yandan, koyunlara hangi hayvanın saldırdığı, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-19 15:15:52



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