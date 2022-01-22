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Milas'ta 835 gram değerli taş olarak kabul edilen diaspor ele geçirildi

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın durdurduğu bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan ve izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 835 gram ağırlığında diaspor (zultanit) ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Milas'ta 835 gram değerli taş olarak kabul edilen diaspor ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarmanın durdurduğu bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan ve izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 835 gram ağırlığında diaspor (zultanit) ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Aydın’ın Söke ilçesinden Muğla’nın Milas ilçesine doğru seyreden bir araçta diaspor taşı bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke Milas Karayolu Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde operasyon düzenlendi. Durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramda, izinsiz olarak çıkartılıp piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi. Işığa göre doğal renk değiştiren beş taştan biri olması nedeniyle rağbet gören ve değerli olan, daha çok takılarda kullanılan saydam taşla yakalanan H. Ç. gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılan H. Ç. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Sadece Milas bölgesinde çıkıyor
Yüzde yüz doğal haliyle kullanılabilen, üzerinde çatlağa benzer damarlar bulunan, kristal kuvarsa benzeyen diaspor taşının, ülkemizde sadece Muğla'nın Milas ilçesinde Sodra Dağı civarında olduğu ve çıkarıldığı biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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