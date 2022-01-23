MHP Milas KAÇEP üyeleri Kaymakam Böke ilçe görüştü

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Milas’ta sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar hakkında sohbet edilirken, gerçekleştirilmesi düşünülen diğer sosyal konularla ilgili ihtiyaç sahiplerine hangi kanallarla ulaşılacağı, kötü niyetli kişilerce yürütülen suistimal girişimlerini tespit ve engellemeye yönelik süreçlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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