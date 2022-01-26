Muğla’da kar yağışının etkileri kalktı Muğla’da etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Büyükşehir ekipleri yoğun mesai harcadı.

Muğla’da Pazartesi günü 22.00 itibari ile başlayan kar yağışı Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yollarda güvenli olarak seyahat etmeleri için sorumluluğunda bulunan yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir, Valilik ve diğer kurumlar koordineli olarak çalıştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada il genelinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle 180 olaya müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, başta Muğla Valiliği ve diğer kurumkuruluşlarla koordineli olarak çalışıldığı vurgulanırken, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla Valiliğimizin sevk ve idaresinde olan AFAD, Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, ADM Elektrik, Liman Başkanlıkları, Kızılay ve İlçe Belediyelerimiz ile koordineli olarak vatandaşlar mağdur olmamaları için çalıştık. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizden 276 personel, 91 iş makinesi ve 66 pikap sahada müdahale çalışmalarına katıldı. Kapanan yolların hızla açılması, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yapılması konusunda ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Kapanan yollar nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlandı ve acil müdahale gereken bölgelere sevk işlemleri hızla tamamlandı. Karla mücadelede görev yapan başta ekiplerimiz olmak üzere Muğla Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, diğer tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

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