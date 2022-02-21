Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Köyceğiz'deki caminin minaresinden ezan sesleri yükselmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Köyceğiz'deki caminin minaresinden ezan sesleri yükselmeye başladı

İHA

Hayırseverin desteği ile camii, minaresine kavuştu Köyceğiz'deki caminin minaresinden ezan sesleri yükselmeye başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Köyceğiz Mahallesi Camii, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle yıllar sonra minaresine kavuştu.

Cami İmamHatibi Sait Kerim Pınarcı ile Mahalle Muhtarı Arıkan Daşgın’ ın girişimleriyle başlatılan caminin minare yapımı, hayırseverlerden Duran Erbay, Bayram İlik, Alim Seler, Sinan Çoşkun ve Bekir Duran’ın yardımlarıyla inşaatı, ışıklandırması ve ses sistemi tamamlanan minareden ezanlar yükselmeye başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İmamHatip Kerim Pınarcı ile birlikte hayırseverleri hanelerinde ziyaret ederek her bir hayırsevere ayrı ayrı teşekkür etti. Ziyarette Müftü Karagöz; “Camilerimiz İslam beldelerinin nişanesi ve ülkemizin tapusudur. Minaresinden halısına, şadırvanından onarım ve tadilatına varıncaya kadar camilerimizin imar ve ihyasıyla ilgilenen, yardım eden destek olan müminlerin amel defterlerinin kapanmayacağını belirterek yaptıkları hayır ve yardımların sadakai cariye olarak devam edeceğini” ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda Müftü Ahmet Karagöz hayırseverlere yardımlarından dolayı plaket takdim edip, Kur’anı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğizli öğrenciler uzay teleskobunu tanıttı
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenciler uzay teleskobunu tanıttı
Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu
YEREL HABERLER Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki ...
Bodrum'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu Gezinti yaparken kaplumbağa ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Bodrum'da ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu Gezinti ...
Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar
YEREL HABERLER Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca ...
Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi
YEREL HABERLER Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi
Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık ...
Tuğçe'yi taciz eden kişi bu kez komşusunu bıçakladı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Tuğçe'yi taciz eden kişi bu kez komşusunu bıçakladı: ...
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı Genç kızı tacizden 2 kez tutuklanmıştı
YEREL HABERLER Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden ...
Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Fethiye narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da tiyatrocular, yangından etkilenen çocuklar ...
Köyceğiz’de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona ...
AKUT deprem tatbikatı yaptı Enkaz altından depremzede kurtarıldı
YEREL HABERLER AKUT deprem tatbikatı yaptı Enkaz altından depremzede ...
Aspiratörden çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Aspiratörden çıkan yangın korkuttu
Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor
Fethiyespor hata yapmadı
YEREL HABERLER Fethiyespor hata yapmadı
Önce denetim, sonra doğum günü Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin öğrenci yoğunluğunun yaşandığı Kötekli Mahallesindeki trafik denetimi sonrası Komiser Burcu Avcı’ya sürpriz doğum günü düzenlendi.
YEREL HABERLER Önce denetim, sonra doğum günü Muğla Trafik Tescil ve ...
Milas Gençlikspor Kulübü'ndeki hırsızlık ve yangınla ilgili 4 gözaltı
YEREL HABERLER Milas Gençlikspor Kulübü'ndeki hırsızlık ve yangınla ...
Uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri tutuklandı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı Zehir tacirinin oyununu polis bozdu
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı Zehir ...
Şubat ayında deniz keyfi: Güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Şubat ayında deniz keyfi: Güneşi gören sahile koştu
Milas'ta kundaklanan kulüp binası önünde açıklama yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta kundaklanan kulüp binası önünde açıklama ...
Marmaris’te sahili palmiyeler kaplayacak
YEREL HABERLER Marmaris’te sahili palmiyeler kaplayacak
Bodrum’da ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi Eğitime 10’u kadın 31 gönüllü katılıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da ileri seviye enkazda arama ve kurtarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.