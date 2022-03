Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntüler kamerada Uzman çavuşun doktora darp iddiası asılsız çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanının darp edildiği iddiası ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında uzman çavuşun olay yerinden uzaklaşırken bir grubun üzerine yürüyerek duvarda sıkıştırıp darp ettiği görülüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, "Uzman çavuşumuzun hiçbir suretle doktoru darp etmediği ve acılar içinde olmasına rağmen saldırıdan kaçınarak bir an önce oradan uzaklaşmaya çalıştığı görülmektedir" dedi.



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart gecesi yaşanan olayda Uzman Çavuş A.A.'nın hekim T.T.'yi darp ettiği iddiası kamuoyuna yansımıştı. Olaydan sonra darp iddiası ile ilgili askeri personel soruşturmanın selameti açısından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik ‘kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi.



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis sarı alan bölümünde gerçekleşen olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Uzman çavuş A.A.’nın elinde Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edilen evrakı olduğu, doktorun bu evrakı almaya çalıştığı, evrakı vermeyen uzman çavuş olay yerinden uzaklaşırken bir grubun üzerine yürüyerek duvarda sıkıştırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, sosyal medyasından yaptığı açıklamasında, “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti ve girişimi açık şekilde kırıyoruz. Ancak, bu açıklama ile tüm sağlık çalışanlarını ayrı tutarak yaşanan bu olayın istisnai ve bireysel olduğunu düşündüğümüzden uzman çavuşumuz hakkındaki olayın aslında medyada, sosyal basında yansıtıldığı gibi olmadığını belirtmek amacıyla bu açıklamanın yapılasını zorunluluk görüyoruz. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli A..A., 14 Mart 2023 günü karnında meydana gelen şiddetli ağrı sebebiyle Yatağan Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, yapılan muayene sonucunda safra kesesi veya apandist olabileceği değerlendirmesi ve teknik imkanlar yetersiz olduğundan dolayı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bu sevk üzerine Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden uzman çavuş, burada Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlilleri göstererek sevk edilme nedeni olan ultrason tetkikinin yapılmasını talep etmiş ise de bu talebi üzerine o anda kendisini tedavi eden doktor dışında üçüncü kişi olarak olaya dahil olan doktor T.T.’nin ‘Burada ultrasonu çekecek adam yok’ tepkisiyle karşılaşmış ve kendisine ultrason tetkiki yapılmamıştır. Uzman çavuş talebi karşısında ne kadar ısrar ettiyse de kendisine zorluk çıkarılmış, yaşadığı şiddetli ağırlar nedeniyle bu durumu şikayet edeceğini belirterek Yatağan Devlet Hastanesi'nden verilen tetkik raporları yanına alarak özel bir sağlık kuruluşuna gitmek üzere acil servisi terk etmek amacıyla çıkış kapısına yöneldiği esnada kendisini şikayet etmemesi maksadıyla belgeleri almak isteyen doktor T.T., uzman çavuşa arkadan saldırmış, darp etmiş, elindeki evrakları zorla almak istemiş, uzman çavuşumuzu duvara doğru itekleyerek yanındaki sağlıkçılar ile beraber darp etmişlerdir. Yaşanan bu hadiseye rağmen, kendisine saldıran bu doktora karşı hiçbir art niyetli eylemde bulunmayan uzman çavuşumuz kendisi ile beraber refakatçi olarak gelen ve kendisi gibi uzman jandarma çavuş olan arkadaşı ile birlikte alanı terk etmişlerdir. Bu olaydan sonra adı geçen doktor, uzman çavuşumuz oradan ayrılır ayrılmaz ‘Beyaz’ kod vererek mesleği ile hiçbir surette yakışmayacak şekilde uzman çavuşumuzun kendisini hakaret ettiğini, darp ettiğini, saldırdığını, boynunu, sırtına, yüzüne yumruklar vurduğunu hatta canını zor kurtardığını iddia etmiş, çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşlarından darp raporu almıştır. Ancak güvenlik kamera görüntülerinde açıkça görüldüğü üzere adı geçen doktor ve yanındakilerin şikayetçilerinin aksine saldırı eylemini başlatan ve sürdüren doktor ve yanındakiler olduğu, doktor T.T. ve yanındakiler olduğu açıkça belli. Uzman çavuşumuzun hiçbir suretle doktoru darp etmediği ve acılar içinde olmasına rağmen saldırıdan kaçınarak bir an önce oradan uzaklaşmaya çalıştığı görülmektedir” dedi.

