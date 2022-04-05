Fethiye’de Kuyruklu Kurbağa operasyonu Endemik türü yurtdışına gönderen şahsa 600 bin lira ceza kesildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyada sadece bu bölgede bulunan ve nesli tehlike altında bulunan Göcek Semenderi isimli kuyruklu kurbağa türünü yurtdışına gönderen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsa Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından 600 bin TL cezai işlem uygulandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri biokaçakçılık çerçevesinde endemik türde yetişen, nesli tehlike altında olan ve ilaç, sanayi, tekstil, kozmetik gibi birçok alanda farklı bilimsel araştırmalarda kullanılan türlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar neticesinde, bir şüphelinin dünyada sadece Güneybatı Anadolu bölgesinde yayılış gösteren ve endemik bir tür olan Göcek semenderi isimli kuyruklu kurbağayı toplayarak yasadışı yollarla Uzakdoğu başta olmak üzere yurtdışı ülkelerine sattığını tespit etti. Ekipler yapılan operasyon ile biokaçakçılık yaptığını tespit ettiği şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 4 adet Göcek semenderi ise Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken, Milli Parklar Genel Müdürlüğünce şahsa 600 bin TL idari para cezası uygulandı. Topladığı endemik tür Göcek semenderini Japonya’ya göndermek üzereyken Fethiye KOM ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahıs, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



“Bunlar bizim biyolojik zenginliklerimiz”

Bu bölgelerde yaklaşık 67 adet endemik türün olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun; “Göcek kara semenderi adını verdiğimiz tür koruma altında olan ve IUCN kriterlerine göre tehlike sınırlarında olan türlerimizden bir tanesi. Bu tür yaklaşık 15 santimetre boyunda, genellikle Şubat, Mart aylarında çok aktif duruma geçen ve Fethiye’nin Gökçeovacık bölgesinden Köyceğiz Gölü’nün güneybatısına kadar olan alanda yayılış gösteren ama çok fazla da görünmeyen bir türümüz. Çok kıymetli bir tür, mutlaka korunması ve özellikle bu şekildeki toplamalardan korunması gerekiyor. Bu hayvanlar bizim biyolojik zenginliklerimiz, bu ve bunun gibi 56 tür, dünyada sadece bu bölgede yani güneybatı Anadolu olarak bizim bildiğimiz Marmaris Datça yarımadasından Fethiye’ye doğru, daha sonra Kaş, Antalya civarı ve Alanya’ya kadar giden Burdur civarında da yayılış gösteren türlerimiz. Buna benzer endemik olan bizim 67 tane daha türümüz var. Bunların mutlaka vatandaşlar tarafından da korunması gerekiyor. Bu hayvanın bir avantajı gece karanlık çöktüğü zaman dışarıya çıkması ve özellikle çok yağmurlu havalarda faaliyet göstermesi” dedi.

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