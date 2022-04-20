Miniklerin 23 Nisan gösterisi ilgiyle izlendi Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencilerinin 23 Nisan kutlama gösterisi ilgiyle izlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çocukların heyecanını beraber yaşadıklarını belirterek, “102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurmuş olduğu yeni Cumhuriyeti ve TBMM’nin kuruluşunu çocuklara emanet etmiştir. Dünyada çocuklar için kutlanan tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 102 yıl önce emanet edilmiş bir kuruluş ve o zaman Atatürk’ün söylediği sözler hala güncelliğini taşımaktadır. Atatürk’ün gösterdiği hedefte olduğu gibi bir ülkenin geleceği, iyi yetiştirilmiş çocuklara armağan edilmelidir. Çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun ilkelerini, onun söylemleri ve ülke geleceği için inşa ettiği yollardan yürümeyi öğretmemiz gerekiyor. Menteşe’de kurmuş olduğumuz Emin Eller Kreşi, sizlerin gerçekten emin bir şekilde güvenle çocuklarınızı bu genç öğretmenlere emanet etmeniz, güvenmeniz bizim için çok önemliydi. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışıyoruz. Bu kreşimizden Fethiye’de de var. İlerleyen sürede diğer ilçelerimiz de de açacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürün’ün konuşmasının ardından 99 minik öğrenci, dans gösterisi, Vals gösterisi, tiyatro, skeç ve jimnastik gösterileri yaptılar.

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