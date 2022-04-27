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Büyükşehir Bayram tatilinde tüm ekipleriyle görevde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirebilmeleri için tüm ekipleriyle görev başında.

İHA

Büyükşehir Bayram tatilinde tüm ekipleriyle görevde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirebilmeleri için tüm ekipleriyle görev başında.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek aksaklıklara karşı tüm ekipleriyle teyakkuz haline geçti.
Ramazan Bayramında ulaşım ücretsiz
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi plakalı (siyah plaka) MUTTAŞ toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 00:00’dan (Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü 24:00’a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarımızın sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgiye; "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecektir.
Büyükşehir sağlık ekipleri 24 saat hizmet verecek
Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri Ramazan Bayramı süresince evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacak. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Herhangi bir aksaklık ve vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi gören çağrı merkezi ekipleri de bayram tatilinde 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayan yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.
Mezarlıklar bayrama hazır
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesi başlattığı il genelinde toplam 11 milyon 478 bin metrekarelik alanda bulunan 1425 mezarlıkta temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Ekipler bayram tatili boyunca meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi için ekipler bayram boyunca nöbette olacak.
MUSKİ 24 saat teyakkuzda
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram tatilinde meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların Bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.
Zabıta ve İtfaiye ekipleri görev başında
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri İl genelinde meydana gelebilecek yangın veya itfai olaylara karşı Bayram günde de teyakkuz halinde olacak. Ayrıca zabıta ekipleri de toplum sağlığı ve huzuru içinde denetimlerini sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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