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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı

İHA

Başkan Aras iftarda yemek servisi yaptı

Bodrum Belediyesi’nin, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar buluşmalarının sonuncusu Ortakent’te yapıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Ramazan ayı boyunca Çırkan Mahallesi, İslamhaneleri Mahallesi, PeksimetDereköy Mahallesi, Akçaalan Mahallesi, Yakaköy Mahallesi, Yalıkavak Mahallesi, Mumcular Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi, Bodrum Merkez, Turgutreis Mahallesi ve Gündoğan Mahallesi'nde düzenlediği iftar programları sonuncusu Müsgebi (Ortakent) Mahallesi'nde yapıldı.
Ortakent Pazar Yerinde gerçekleşen iftara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yanında CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal ile yönetimi, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programlarda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlarla iftar yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etme imkânı buldu. Başkan Aras, yemek dağıtım istasyonlarında da vatandaşa yemek servisi yaptı.
Vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşen iftar programlarında yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Aras, iki yıldır pandemi sebebiyle gerçekleşemeyen iftar programlarının bu yıl itibariyle yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu, davetlerine icabet eden tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirtti.

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