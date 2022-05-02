Ramazan Bayramı Köyceğiz’de coşkuyla kutlandı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Öğretmen Evi’nde düzenlenen programda Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı.



Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Bayramın birinci günü Kaymakamlığın ev sahipliğinde Köyceğiz Öğretmen Evi’nde düzenlenen programda Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı. Halkla Bayramlaşma Töreni’ne, Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Garnizon Komutanı M. Furkan Arabacı, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde halkla bir araya gelen Kaymakam Maslak, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Halkla bayramlaşan Kaymakam Maslak, bayramların, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygusu ve kültürel değerlerimizin en iyi şekilde yaşandığı güzel günler olduğunu ifade ederek herkesin bayramını kutladı. Bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafları çekildikten sonra bayramlaşma programı sona erdi.

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