İklim değişikliği farkındalığı için 14 gündür denizdeler



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)ARTVİN'den yelkenli tekneyle İklim değişikliğine dikkat çekmek için yola çıkan 3 yelkenci; yolculuklarının 14'üncü gününde Bodrum'a ulaştı. Yelkenciler, getirdikleri tohumları Marmaris'te yanan ormanlık bölgelere dikeceklerini söyledi.

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü ile 'Gelecek için yelken açıyoruz' projesi kapsamında ortaklaşa proje yürüten yelkenciler Murat Tan, Levent Çelik ve Onur Erdemir iklim değişikliğine dikkat çekmek için 22 Nisan' da yelkenli tekneyle yola çıktı. Yelkenciler hedef olarak yaklaşık 1700 deniz mili yol alıp farkındalığı Hatay'da sonlandıracak. Yolculukların 14'üncü gününde yelkenciler öğle saatlerinde Bodrum'a ulaşırken, yelkenli tekne Kumbahçe'ye demirledi. Geçtiğimiz yaz Bodrum ve Marmaris'te orman yangınlarında gönüllü olarak çalışan yelkencilerin bir sonraki durağı Marmaris olacak. Yelkenciler Artvin Hopa'dan getirdikleri tohum ve kozalakları yanan sahalara dikeceklerini belirtti. Öte yandan, yelkenciler yolculukların boyunca denizden topladıkları çöpleri durdukları istasyonlarda geri dönüşüme kazandırmak için belediye ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Yelkencilerin 12 Mayıs'ta Hatay'ın Samandağı ilçesine varması bekleniyor.

'SU NUMUNESİ ALIYORUZ'

Özel bir yelken okulunun baş eğitmeni Murat Tan, "Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü ile 'Gelecek için yelken açıyoruz' bu bizim ortak projemiz. Geçtiğimiz 2 yılda yangın, deprem, sel, doğaya verdiğimiz zararlar ve doğada yaşadığımız sorunları göz önünde bulundurunca doğayı çok hızlı yok ettiğimizi fark ettik. Bir şey yapmamız gerekiyor. Biz de bunun için önce İzmir'den planlığımız büyük seyir için Artvin'e yola çıktık. Amacımız Türkiye'nin bir uç deniz noktasından diğer uç deniz noktası Hatay'a kadar gidip bütün kıyılara tek tek durup analiz için oralardan sular alıp insanlara bu konuyla ilgili detayları anlatmak. Geleceğimizin ve çocuklarımızın gelecekteki hayatları daha güzel olsun ve doğayı kurtaralım diye farkındalık oluşturduk. Yolculuğumuzun 14'üncü günündeyiz. Büyük seyre 22 Nisan'da Artvin'den başladık. Toplamda Türkiye çevresi 1400 mil, biz santim santim dokunarak geçtiğimiz için 1700 civarı deniz mili yol yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-06 19:32:27



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