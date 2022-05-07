Yedek paraşütü açılan İngiliz turist kayalıklara düştü

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Fethiye Ölüdeniz Babadağ’dan yamaç paraşütü için atlayış yapan İngiliz turistin havada yedek paraşütü açılınca pist önündeki kayalıklara düştü.

1700 metre yükseklikteki Türkiye’nin en önemli paraşüt merkezine atlayış için gelen 66 yaşındaki İngiliz turist Rolan Pfister, havada yedek paraşütün açılması sebebiyle pist önünde bulanan kayalık alana düştü.

Yardım istenmesi üzerine Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan İngiliz turist tedbir amacıyla ambulans ile Fethiye Devlet hastanesine götürüldü.

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