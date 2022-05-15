Köyceğiz festivalinde yöneticiler önlük taktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Devalı Tatlar Festivali'ne katılan protokol önlük giyerek tezgah başına geçti.



Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Meslek Yüksek okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği ile Ortaca Slow Food iş birliği ile organize edilen 1.Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali Köyceğiz Film Festival alanından başlayarak gölkordon boyunca yalnızca doğada yetişen bitkilerden oluşan, festival konusu stantlar açılarak festival başladı. Açılışta Köyceğiz Doğayı Koruma Derneği Başkanı, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Metin Yerlikaya konuşma yaptılar. Festivale Köyceğiz Emniyet Müdürü Cihan Dakılıç’ta katıldı. 1. Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivalinde yöneticilere mutfak önlüğü verildi, mutfak önlüğünü takan yöneticiler tezgahın başına geçerek soğan doğrama ve kavurma işinde marifetlerini sergilediler. Ortaca MYO Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi ve Ortaca Slow Food Başkanı Selma Atabey ile öğrencileri organizasyonunda yöresel otlarla üç farklı teknikte hazırlanan üç çeşit yemek pişirilerek, tadımlık ikramlar yapıldı. Kurulan standlarda yöresel tadların satışları gerçekleştirildi. Konser verildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Perkisyon Ekibi Grup Sığla gösteri sundu.

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