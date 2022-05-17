Yatağan’da hayvan hırsızlığı

Yatağan ilçesinde iki kırsal mahalleden hayvan, çelik ve demir su borusu hırsızlığının şüphelisi Jandarmadan tarafından yakalandı.

Yatağan Köklük Mahallesinde H.Ö. isimli vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Yine Yatağan Şahinler Mahallesinde N.M. isimli şahsa ait tarladan 6 metre demir su borusu, İ.G isimli vatandaşa ait tarladan toprağa gömülü çelik sulama borusunun çalındı.

Gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmada olayları gerçekleştirenin A.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken, çaldığı su borularını seyyar hurdacıya sattığı tespit edildi. Küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.