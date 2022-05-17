Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına can salları içinde geri itilen ve açık denizde sürüklenen 3 can salı içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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