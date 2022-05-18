Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Alevlerin oksijen tanklarına ulaşmaması için ekipler cansiperane mücadele etti

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Yaşyer Mahallesi’ndeki hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında itfaiye ekiplerinin cansiperane çalışmaları faciayı önledi. Yaklaşık 16 saat süren yangında itfaiye ekipleri alevlerin oksijen tanklarına ve işletmedeki hayvanlara ulaşması önlendi.

Dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürme çalışması tam 16 saat sürdü. İtfaiye ekipleri yanan saman balyalarının etrafını kısa sürede çevirerek yangına yakın noktadaki oksijen tankları, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile diğer bölümleri yangından korudu. Zaman zaman korku dolu anların yaşandığı yangında cansiperane mücadele veren itfaiyeciler büyük bir felaketi de önledi.

Muğla’nın Milas İlçesi’nde Yaşyer Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde akşamüstü saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbarın ardından bölgeye 1 grup amiri, 2 itfaiye çavuşu, 11 müdahale personeli ve 6 adet yangın söndürme arazözü sevk edildi. Yaklaşık 500 ton saman balyasının bulunduğu alanda başlayan yangının çevresinde bulunan büyükbaş ve yavru buzağıların bulunduğu alan, sıvı oksijen tankları ve yavru balık üretim alanlarına sıçramaması için yanan alanın çevresinde 6 yangın söndürme aracı ile çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları sırasında yaklaşık 500 ton saman balyasının olduğu alanda başlayan yangında yüzlerce ton yem, iş makinaları aracılığı ile yangın noktasından uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülerek büyük bir facia önlenmiş oldu. Ateş savaşçılarının fedakar çalışmaları göz doldurdu.

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