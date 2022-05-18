Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Alevlerin oksijen tanklarına ulaşmaması için ekipler cansiperane mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Alevlerin oksijen tanklarına ulaşmaması için ekipler cansiperane mücadele etti

İHA

Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Alevlerin oksijen tanklarına ulaşmaması için ekipler cansiperane mücadele etti

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Yaşyer Mahallesi’ndeki hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında itfaiye ekiplerinin cansiperane çalışmaları faciayı önledi. Yaklaşık 16 saat süren yangında itfaiye ekipleri alevlerin oksijen tanklarına ve işletmedeki hayvanlara ulaşması önlendi.
Dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürme çalışması tam 16 saat sürdü. İtfaiye ekipleri yanan saman balyalarının etrafını kısa sürede çevirerek yangına yakın noktadaki oksijen tankları, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile diğer bölümleri yangından korudu. Zaman zaman korku dolu anların yaşandığı yangında cansiperane mücadele veren itfaiyeciler büyük bir felaketi de önledi.
Muğla’nın Milas İlçesi’nde Yaşyer Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde akşamüstü saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbarın ardından bölgeye 1 grup amiri, 2 itfaiye çavuşu, 11 müdahale personeli ve 6 adet yangın söndürme arazözü sevk edildi. Yaklaşık 500 ton saman balyasının bulunduğu alanda başlayan yangının çevresinde bulunan büyükbaş ve yavru buzağıların bulunduğu alan, sıvı oksijen tankları ve yavru balık üretim alanlarına sıçramaması için yanan alanın çevresinde 6 yangın söndürme aracı ile çalışma başlattı.
Söndürme çalışmaları sırasında yaklaşık 500 ton saman balyasının olduğu alanda başlayan yangında yüzlerce ton yem, iş makinaları aracılığı ile yangın noktasından uzaklaştırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülerek büyük bir facia önlenmiş oldu. Ateş savaşçılarının fedakar çalışmaları göz doldurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri ...
Köyceğizli gençler, Kaymakam Maslak’la görüştü
YEREL HABERLER Köyceğizli gençler, Kaymakam Maslak’la görüştü
Muğla’da temel eğitimde 10 bin okul projesi hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da temel eğitimde 10 bin okul projesi hız ...
Köyceğiz’de Açık Hava Sineması nostaljisi yaşandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Açık Hava Sineması nostaljisi yaşandı
23 Nisan'da mahalleyi bayraklarla donatmıştı, 19 Mayıs için de hazırlık yaptı
YEREL HABERLER 23 Nisan'da mahalleyi bayraklarla donatmıştı, 19 ...
Dev gemiye bakan bir daha baktı 2 bin 116 kamaralı dev gemide her imkan var
YEREL HABERLER Dev gemiye bakan bir daha baktı 2 bin 116 kamaralı ...
Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs’a uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs ...
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik Çalıştayı değerlendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla trafik değerlendirme çalıştayı Muğla Trafik ...
Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu
Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin ve terhis töreninde engel tanımayan özel bireyler temsili vatan görevini yerine getirdi.
YEREL HABERLER Engel tanımayan askerler yemin etti Marmaris Aksaz ...
Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile başladı Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali festival yürüyüşü ile başladı.
YEREL HABERLER Kötekli Gençlik Festivali gençlik yürüyüşü ile ...
Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor
Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon ...
Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
YEREL HABERLER Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı
Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında tonlarca saman ve yem kül oldu 
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında ...
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında ...
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
YEREL HABERLER Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Fethiyespor - Ofspor: 3-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Ofspor: 3-2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine ...
Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.