Dalaman spor turizminde dikkatleri çekiyor 

Mustafa AKIN/Dalaman,(DHA) Muğla'nın Dalaman ilçesi, son yıllarda yapılan spor turizm yatırımlarıyla dikkatleri çekiyor. Golf başta olmak üzere bisiklet, kitebord, windsurf, seakayak gibi birçok branşta organizasyon Dalaman'da gerçekleştiriliyor. Özellikle rüzgar sporlarıyla Alaçatı ve Akyaka'ya rakip olunması hedeflenirken, bisiklet dostu unvanı da taşıyan Hilton Dalaman, sporcuların ilgi odağı haline geldi.

Turizmde çeşitliliğin artması gerektiğini vurgulayan Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, "2016'da spor turizmi endüstrisi 1.41 trilyon Dolar değerindeydi. Bu rakamın 2023 sonuna kadar 5 trilyon Dolar'ı aşması bekleniyor. Türkiye'nin spor turizminden aldığı payı daha artırması gerekiyor. O nedenle yatırımlarımızı da bu kapsamda genişletmemiz gerekiyor. Spor turizmi yılın belli aylarında değil 12 ay yapılabilir. Deniz-kum-güneş turistinin yanı sıra alternatif turizm yatırımlarının da her geçen yıl artması gerektiği bir gerçek. Bu kapsamda yatırımlarını çeşitlendiren kazanacak. Biz her zaman alternatif turizmi çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar yaptık" dedi.

Spor turizminde de çeşitliliğe gittiklerini kaydeden Batum, "Bu kapsamda Explore Muğla organizasyonunun kurucusu Özgür Ceylan ile işbirliğine gittik. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yelken disiplinlerinde toplam madalyaların yüzde 40'ı sörf branşlarında olacak. Ülkemizin meteorolojik ve coğrafik uygunluğu bu branşları 12 ay yapmaya olanak sağlıyor. Hilton Dalaman ise bu branşlarda hem yurtiçinde hem de yurtdışında yarışlar düzenlemek adına adaylıklarını tamamlamış durumda. Biz de Mart ayında uluslararası standartlarda kiteboard, windsurf, seakayak kulüp ve eğitim merkezimizi hizmete aldık. Yeni yatırımlarımızla Alaçatı ve Akyaka'ya rakip olacağız. Geçtiğimiz yıl bisiklet dostu otel unvanını aldık. Farklı zorluk derecelerinde oluşturulan, otel içi ve otel dışı bisiklet ve yürüyüş rotaları ile de keyifli bir alternatif sunuyoruz. Ayrıca Hilton Dalaman içinde Shimano'nun yeni nesil elektrikli bisikletleri ile misafirlerimize hizmet sunuyoruz" dedi. Bu kapsamda pandemiye rağmen otele bisiklet dostu misafirlerin güçlü ilgi gösterdiğine değinen Batum, "Geçen yıl bölgemize gelenler gördükleri yeni rotalara hayran kaldılar. Bu yıl hem onlar hem de çarpan etkisiyle yeni bisiklet dostu misafirlerimiz şimdiden rezervasyon için arıyorlar" ifadelerini kullandı.

"27 DELİKLİ GOLF SAHASI HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Dalaman bölgesinin İngiliz turistlerin gözdesi olduğunu hatırlatan Tunç Batum, "Golf projemiz var. 27 delikli golf sahasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl sonunda da golf yatırımımız için start vermeyi hedefliyoruz. Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bir projeyle bölgenin bir golf ve tatil destinasyonu olması hedefleniyor. Bütün STK'lar ve belediyelerle birlikte biz de bu projeye destek veriyoruz. Yakın gelecekte burayı daha küçük çaplı ama daha kaliteli bir Belek versiyonu olarak görebiliriz" şeklinde konuştu.

EMİN MÜFTÜOĞLU: GEÇMİŞTE ATILAN TOHUMLAR MEYVE VERMEYE GİDİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet dostu otelin örneklemesini gördüklerini kaydederek, "Emeği geçen otel yöneticilerine, otel sahiplerine ve Shimano'ya çok teşekkür ediyorum. Spor turizmi çok önemi ben de Alanya'da yaşayan bir turizmcisi olarak, 80'lerin sonunda spor turizmi olarak büyük hayallerle başladığımız ve bugün geldiğimiz zaman bütün ülkeye yayıldığını görmek beni mutlu etti. Geçmişte atılan tohumlar bugün yeşermiş artık meyve vermeye gidiyor. Turizm Bakanlığına ve spor turizmini kimse bilmezken destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ki kendisi bu konuda çok çalışıyor ve bisiklet konusunda önümüzdeki 10 yılda 4 milyar Dolar hedefi koyan Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

CEYLAN ŞENSOY: DALAMAN, ORTACA VE KÖYCEĞİZ, GENİŞ ÇEŞİTLİLİKTE ÜRÜN VE ROTA YELPAZESİNE SAHİP

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, "Akdeniz ile Ege'yi birleştiren Dalaman Çayı'nın kenarında bulunuyoruz. Turizm dediğiniz ürün tamamıyla coğrafyayla, tarihle, kültürle, insanla bağlantılı. 2 yıl önce kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak bugüne kadar lokomotifi olmuş deniz, kum, güneş diye adlandırdığımız turizmin yanı sıra bu eşsiz Anadolu coğrafyasının dağlarının, köylerinin, derelerinin, sahillerinin ve aynı zamanda Şanlıurfa'da başlattığımız ve 12 bin yıl geriye giden katman katman tarihinin her noktasını bir turizm ürünü olarak dünyaya anlatmayı görev edindik. Bin kilometrenin üzerinde sahil şeridi olan ilin yüzde 60'ının ormanla kaplı, dağlık ve bölgelerinin olduğu, nehirlerinin olduğu bu kadar zengin bir ilde özellikle bu turizm ürünlerini hem denizde rüzgar sörfü, kayak, tırmanış, bisiklet olsun hepsini çok miktarda yapmak mümkün. Özellikle tam bulunduğumuz coğrafya hemen yakınımıza antik Kaunos kenti, arkasında Karya Medeniyeti'nin sayısız izleri ile tarihi olarak da çok zengin bir coğrafya. Burada bisiklet dostu otel sertifikasyonun başlattığımız 2 seneden bu yana öncülük eden otellerden biri olarak Shimano'nun desteği ile kurulan bisiklet parkı sadece otelin sınırları içindeki bisiklet alanlarından geçmiyor, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz bölgelerindeki orman alanlarından antik kentlerden, gölün çevresinden, termal sulardan gelen çok geniş çeşitlilikte ürün ve rota yelpazesine sahip" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

