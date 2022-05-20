Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Muğla’nın Datça İlçesinde de coşkuyla kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Datça ilçesinde fener alayı ve Onur Akın’ın sahne aldığı halk konseri düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça’da düzenlenen fener alayı ile başlayan etkinlikler, ünlü sanatçı Onur Akın’ın sahne aldığı Halk Konseri ile zirveye ulaştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde bulunan bayrak ve meşalelerle birlikte Şenkaya kavşağından kortej yürüyüşünü başlattı. Datça Açık Hava Tiyatrosuna kadar süren Fener alayında renkli görüntüler yaşanırken, vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Konserde kalabalığa konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Cumhuriyeti korumakla yükümlü olduklarını belirtirken “Hepimiz Atatürk’ün emanetçi gençleriyiz” dedi. Başkan Gürün konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Atatürk 103 yıl önce yokluk içerisinde, hiçbir ayrım yapmadan, ülkesi ve vatanı için kalbi çarpan herkesi kucağına açarak birleştirdi. Bu nedenle biz ölünceye kadar bize emanet edilen Cumhuriyeti korumakla yükümlüyüz. Dolayısı ile hepimiz emanetçi gençleriz. Bizim çok fazla demokrasiye, eşitliğe, adalete, sevgiye ihtiyacımız var ve bunu hak ediyoruz. Yolumuz açık olsun rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun” dedi.

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