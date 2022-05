Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-1

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Baran Eraslan (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Üzeyir (xx), Onur (xxx), Süleyman Özdamar (xx), Cenk (xx), Erkan (xx) (Dk. 75 Yekta xx), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 63 Burhan xx), Erdem (xx), Samet (xxx) (Dk. 82 Seçkin), Bahadır (xxx) (Dk. 75 Oğuzhan xx), Berk İsmail (xx) (Dk. 63 Celal xxx)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf (x) Tarık (xx) (Dk. 36 Gökhan xx), Sefa (xx), Onur (xx), İlker (x) (Dk. 69 Gökdeniz xx), Mehmet (x), Emre Şahin (xx) (Dk. 89 Ömer Çalışkan), Uğur (x), Yunus Emre (xx) (Dk. 90 Selim), Ali Fırat (x), Ömer Yıldız (xxx) (Dk. 69 Tayyib xx)

GOLLER: Dk. 26 Süleyman Güneş, Dk. 43 Bahadır, Dk. 90+8 (P) Celal (Bodrumspor), Dk. 61 Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdarespor)

SARI KARTLAR: İlker, Ömer Yıldız, Emre (Bayburt Özel İdarespor), Berk İsmail, Bahadır, Erkan, Burhan (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Ali Fırat (Bayburt Özel İdarespor)TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup ederek final kapısını araladı. Play-Off'ta çeyrek finalde Sivas Belediyespor'u elemeyi başaran Bodrum, yarı finalde İlçe Stadı'nı dolduran taraftarı önünde Bayburt karşısında ilk yarıyı 26'ncı dakikada Süleyman Güneş ve 43'üncü dakikada Bahadır'ın golleriyle önde tamamladı. Bayburt Özel İdarespor'un tek golü 61'inci dakikada Ömer Yıldız'ın ayağından gelirken, Bodrum, 90+8'inci dakikada Celal'in penaltısıyla galibiyeti sigortaladı. Penaltı pozisyonnda konuk ekipten Ali Fırat kırmızı kartla oyundan atıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Mayıs Salı günü Bayburt'ta oynanacak. Muğla temsilcisi rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Bayburt'un 2 farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Eşleşmeyi geçen taraf Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

