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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Haziran ayında sanatla kanatlanacak

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yaz ilk kez düzenlenecek olan Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için basın toplantısı yapıldı.

Marmaris Haziran ayında sanatla kanatlanacak

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yaz ilk kez düzenlenecek olan Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için basın toplantısı yapıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MAKSAD Yönetim kurulu üyeleri ve festival sponsorlarının katıldığı toplantıda, küllerinden doğan Phoenix (Anka Kuşu) temasıyla bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için katılacak olan sanatçılar ve belirlenen tarihler bildirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Gurur verici bir etkinlik için yola çıktık. Bu organizasyonda emeği geçen dernek üyeleri, belediyemiz çalışanları ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Marmaris olarak zor bir süreçten geçtik. Bu organizasyonu yapmayı hedeflediğimiz tarih 2020 yılıydı ancak pandemi, sonrası yangınlar, sel felaketi derken iptal etmedik sadece ertelemiştik, bu yıl yapmak nasip olacak. Derneğimizin olağanüstü emeği sayesinde önümüzdeki ay yapacağız. Olumsuzlukları artık geride bırakıyoruz ‘’ şeklinde konuştu. Festival’in ana sponsor temsilcilerinin de katıldığı toplantıda sponsor firma temsilcileri böyle bir organizasyon içinde bulundukları için onur ve heyecan duyduklarını belirttiler.
10 Haziranda başlayacak ve 28 Haziran da son bulacak festivale Fazıl Say, Amadeus Quartet, Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi pek çok yıldız sanatçı katılacak.
Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi’yle işbirliği içinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, ilk yılında yıldızlar geçidi niteliğinde 30’dan fazla etkinliğe yer veriyor. Önce pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden ilçeye yepyeni bir soluk getirmeyi hedefleyen festival, büyük konserlerin yanı sıra Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi çok yönlü etkinliklere sahne olacak.
Dünya yıldızı büyük usta Fazıl Say, 20 Haziran’da festivalin “Küllerinden Doğmak” temasına da gönderme yapacağı eşsiz bir resitalle Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Altı kişilik muhteşem sahne şovları, klasik müziği farklı türlerle harmanlayan esprili yorumları ve on milyonlarca izlenen videolarıyla Avrupa’nın gözde gruplarından Amadeus Electric Quartet, 15 Haziran gecesi festivale renk ve coşku katacak. Enerjileri ve güzellikleriyle de ilgi toplayan Romanyalı ünlü müzisyenler “Earth Song” adlı parçalarını festival teması uyarınca özel olarak yorumlayacak.
18 Haziran gecesi sahne alacak Kerem Görsev Trio, yaylı sazlardan oluşan 26 kişilik MAKSAD Festival Orkestrası eşliğinde müzikseverlere bir caz senfonisi sunacak. Çoğu parçanın birlikte, bazı parçaların ise yalnızca trio tarafından çalınacağı bu renkli buluşma, 1987 yılında Marmaris’te hayata veda eden büyük caz ve dünya müziği ustası İsmet Sıral anısına gerçekleştiriliyor. Masis Aram Gözbek yönetiminde dünya çapında aldığı ödüllere doymayan Boğaziçi Gençlik Korosu ise farklı türler arasında gezinen renkli repertuarları ve etkileyici koreografilerini 25 Haziran akşamı izleyicilere sunacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, etkileyici performanslarıyla festivalin başlangıç tarihi olan 10 Haziran’da ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Kültürel mirası geliştirerek geleceğe taşımanın en güzel örneklerinden biri olan 28 Haziran’daki kapanış konserinde ise dünyaca ünlü Azeri piyanist ve besteci İlyas Mirzayev’in düzenlemeleri ve özgün yorumuyla “Muğla Türküleri Senfonisi”, MAKSAD Festival Orkestrası ve yerel saz ustaları eşliğinde seslendirilecek. Hem yerel halk müziği hem de klasik müzik tutkunlarına derinden hitap edecek bu tarihi konser, özel olarak kayıt altına alınarak arşivlenecek.
Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, farklı türlerde keyifli sokak konserleri ve köy dinletileri ile müziğe geniş bir yelpazede yer verilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde görsel sanatlar, tiyatro, edebiyat ve tematik söyleşiler de önemli bir yer tutacak.

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