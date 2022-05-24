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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da depo yangını korkuttu

İHA

Muğla'da depo yangını korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir kırtasiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocamustafa Efendi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kırtasiyenin depo kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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