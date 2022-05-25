Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

İHA

Bodrum'da 1 polisin şehit edildiği olayla ilgili davaya devam edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
16 Haziran 2021 tarihinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı. Olayla ilgili 5’inci duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı.
Duruşmada savcı mütalaası ve bilirkişi raporunda bir değişikliğin olmadığı belirtildi. Duruşma, sanık müdafilerine mütalaaya ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilerek, 29 Haziran tarihine ertelendi. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
YEREL HABERLER Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Sıtkı Koçman 1’inci Ulusal Resim yarışması ödülleri verildi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin hamisi Sıtkı Davut Koçman'ın anısının yaşatılmasını amaçlayan 1’inci Ulusal Resim yarışması sergisinin açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Sıtkı Koçman 1’inci Ulusal Resim yarışması ödülleri ...
Menteşe’de 25 Bin yerli fidan toprakla buluştu Menteşe Belediyesi’nin ‘Geleceğimiz için üretiyoruz’ projesi çerçevesinde yerel tohumlardan üretilen 25 bin adet domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler toprakla buluştu.
YEREL HABERLER Menteşe’de 25 Bin yerli fidan toprakla ...
Başrol Kim? Kahkahaya Boğdu
YEREL HABERLER Başrol Kim? Kahkahaya Boğdu
Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri Beçin Kalesi'nde tanıtıldı
YEREL HABERLER Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri Beçin ...
Datça’nın içme su hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça İlçesi Betçe Bölgesinin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinin hat yapım çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Datça’nın içme su hattı tamamlandı Muğla Büyükşehir ...
TAB Başkanı Şahin'den 'varroa mücadelesi' açıklaması
YEREL HABERLER TAB Başkanı Şahin'den 'varroa mücadelesi' açıklaması
Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü ...
Fethiyespor'un hedefi 1. Lig
YEREL HABERLER Fethiyespor'un hedefi 1. Lig
Yılan, evin deposuna girdi İtfaiye ekiplerince depodan alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Yılan, evin deposuna girdi İtfaiye ekiplerince ...
Köyceğiz’de Bilim Sanat Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Bilim Sanat Merkezi açılıyor
Muğla’da istihdama açılan dijital kapı ‘çıkarıyorum.com’ Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Türkiye’de ilk olan ‘çırakarıyorum.com’ web uygulaması, işletmelerle meslek liseleri arasında köprü görevi görüyor.
YEREL HABERLER Muğla’da istihdama açılan dijital kapı ‘çıkarıyorum. ...
Ürün satma bahanesiyle 100 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ürün satma bahanesiyle 100 kişiyi dolandıran 3 ...
Menteşe Belediyesi kış kursları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi kış kursları sergisi açıldı
Başkan Gürün, “Muğla ödediği verginin karşılığını alamıyor” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının 53’üncü olağan meclis toplantısına katıldı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, “Muğla ödediği verginin karşılığını ...
DEKAMER deniz kaplumbağalarını denizde de koruyacak
YEREL HABERLER DEKAMER deniz kaplumbağalarını denizde de koruyacak
Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi
YEREL HABERLER Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi
53 suçtan aranıyordu, ‘Kaparo’ operasyonunda yakalandı Muğla, Denizli ve Afyon illerinde ‘Kaparo’ dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden B.B.'nin 53 ayrı dolandırıcılık olayından kesinleşmiş 23 yıl hapis kararı olduğu ortaya çıktı.
YEREL HABERLER 53 suçtan aranıyordu, ‘Kaparo’ operasyonunda ...
Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde
YEREL HABERLER Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde
Hayırsever vatandaştan Milaslı satranççılara ödül
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan Milaslı satranççılara ödül
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik kiralamalar konusunda uyarı
YEREL HABERLER Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden günübirlik ...
Üniversite ‘Yamaç Park’ açıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanı Spor Bilimleri Fakültesi karşısında yapımı tamamlanan ‘Yamaç Park’ açılışı yapıldı.
YEREL HABERLER Üniversite ‘Yamaç Park’ açıldı Muğla Sıtkı Koçman ...
Muğla’da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla’da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki ...
Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.