Motosikleti devrilen sürücü ağır yaralandı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesiyle, sürücü 15 metre sürüklendi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi Bodrum istikametinde meydana geldi. Cengiz Güldağ idaresindeki 48 AEB 202 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen Güldağ yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cengiz Güldağ Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güldağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-05-29 21:35:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.