Yargıtay 1’inci Başkanı Muğla’da Yargıtay 1’inci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Vali Orhan Tavlı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’yı ziyaret etti.

17’inci Türk Ceza Hukuku Günleri için Muğla’ya gelen Yargıtay 1’inci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’yı ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in ziyaretinde Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Fethiye Adli Komisyon Başkanı Abdulkadir Ungan ile Muğla Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve Mehmet Suphi Olcay hazır bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. Vali Orhan Tavlı, Yargıtay 1’inci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü.

Yargıtay 1’inci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Muğla Valiliğinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Nadir Yağcı’yı ziyaret etti.

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