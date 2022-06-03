Turgay Kaya’dan açıklama geldi Kaya, yeni görevlerini kabul etmiyor

Bodrum Belediyesi’nde yapılan yeni görevlendirmelerin ardından açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, kendisine bağlanan yeni görevleri kabul etmediğini ve bundan sonra sadece başkan yardımcısı olarak göreve devam edeceğini söyledi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye üst yönetiminde revizyona gitti. Bir süredir yapılması beklenen değişikler ile İmar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme ve İştirakler, Emlak ve İstimlak müdürleri değişti. Başkan Yardımcısı Önder Batmaz görevinden istifa ederken, İmar'dan sorumlusu başkan yardımcısı Turgay Kaya'nın da sorumluluk alanı değişti.

Turgay Kaya’ya Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü bağlandı.

Görevlendirmelerin ardından bir açıklama yapan Turgay Kaya, kendisine yeni bağlanan görevleri kabul etmediğini dile getirerek şöyle dedi:

“Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yönetim tarzı konusunda düştüğümüz görüş ayrılığı nedeniyle, tarafıma bağlı müdürlüklerin alınması ve yenilerinin bağlanması hususunu kabul etmeyeceğimi saygıyla duyururum. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen Bodrum halkına ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.”

Turgay Kaya, başkan yardımcılığı görevinden istifa etmediğini ve bundan sonra sadece başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceğini kaydetti.

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