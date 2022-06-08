Bodrum'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri sürüyor

Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Bodrum Belediyesi’nin organizasyonu ile Çökertme Deniz Dibi temizliğiyle start aldı.



5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde ilk olarak Bodrum Belediyesi ve Milas Belediyesi iş birliğiyle Çökertme Mahallesi’nde deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Bu yıl 8.si gerçekleştirilen ve Bodrum’un her sahil şeridinde yapılan deniz temizliğinin Çökertme ayağı Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yapıldı.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile Bodrum Belediyesi bünyesindeki gönüllü dalgıçlar katıldı. Milas Yörük Obaları Kültür Derneği ekipleri de etkinliğe katılarak Çökertme sahilinde halk oyunları gösterisi sergiledi.

Etkinlikte denizden metal, plastik, lastik, ahşap, cam, tekstil, pil, porselen, kâğıt olmak üzere 181,77 kg atık çıkarıldı. Bodrum Tepecik Demir Topal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de etkinliğe kıyı temizliği yaparak katkıda bulundu.

Çevre Günü’ne Özel Sualtı Sergi Gezisi

Bodrum'da açılan sualtı sergisi Blue Exile Art Project (BEAP), Çevre Günü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediyesi’nin ücretsiz etkinliğiyle halkla buluşuyor. Karaada Kaçakçı Koyu’nda bulunan su altı sergisine Kumbahçe, Halikarnas İskelesi önünden özel tekne kalkacak ve 50 kişilik kontenjanın olduğu ücretsiz dalış ekinliği gerçekleştirilecek.

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