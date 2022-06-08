

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer ile 206 yolcu geldi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Bahama bayraklı, 180 metre uzunluğundaki 'Seabourn Encore' isimli yolcu gemisi, saat 08.00 sıralarında geldi. Kruvaziyer, büyük bölümü ABD ve İngiltere uyruklu toplam 206 yolcu ve 407 personeliyle Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Yolcuların bir bölümü çarşıda gezip, alışveriş yaparken, bir kısmı da denize girerek tarihi ve turistik yerleri dolaştı. Kruvaziyerin saat 23.00'te Rodos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan Bahama bayraklı, 175 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Blue Sapphire' de bu sabah Bodrum'a geldi. Antalya'dan geldiği öğrenilen 'Blue Sapphire'nin, Bodrum'dan yolcular alındıktan sonra 409 personelle 10 Haziran günü saat 14.00'te Yunanistan'ın Santorini Adası'na gitmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-08 17:41:46



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