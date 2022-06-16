Bodrum 2021 özel ödülünü kazandı

Türk turizminin Oscar’ı olarak kabul edilen ve “Türkiye’nin En Kapsamlı Turizm Ödülleri” olan QMQuality Management Awards (Yönetim Kalitesi Ödülleri) Megasaray Westbeach’te gerçekleştirilen gece ile sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen oylama sonucunda “Lıfestyle QM Özel ödülü” kategorisinde Qm Tourism Awards 2021 ödülünü Bodrum kazandı.



Toplam 10 ana kategoride 74 farklı dalda kişi ve markaların QM Ödülleri’ne kavuştuğu geceye Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen QM (Quality Management) Awards’da ödül kazanan kişi ve markalar 5 farklı dilde oylanabilen anket sonuçları ve önermeleri ışığında belirlendi. QM Awards anket sayfasını bu yıl ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 102 bin turizm paydaşı ziyaret etti. QM Awards oylama anketi katılımcıları, adayları oylayıp önerilerde bulunarak sektörde geniş çaplı bir etkileşim ağı oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.