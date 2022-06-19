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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti

İHA

Muğla’da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize ekipler yetişti

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da binlerce öğrencin ter döktüğü YKS öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı (AYT) için öğrenciler yakınlarıyla birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav öncesi il genelinde alınan kararla ile öğrenciler sorunsuz şekilde sınava girecekleri sınav merkezlerine ulaşırken, polis ekipleri de sınava geç kalan, evrak eksiği olan yada yanlış okula gelen öğrencilerin imdadına yetişti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sınav öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencilerin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi, bir öğrenciyi Nüfus Müdürlüğü’ne götürerek nüfus bilgilerinin çıkartılmasını sağladı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Yine Muğla genelinde olumsuzlukların önlenmesi ve öğrencilerin sınava sorunsuz yetişebilmesi için önlemlerini alan ekipler, 2 günlük sınav süresinde motorize ekipler aracılığıyla toplam 5 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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