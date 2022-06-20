Pınar Gültekin’in katil zanlısına 23 yıl hapis Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin’in katil zanlısına 23 yıl hapis Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti

İHA

Pınar Gültekin’in katil zanlısına 23 yıl hapis Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti

İki yıl önce Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Cemal Metin Avcı ile tartıştıktan sonra bayılan ve ardından canlı canlı varile konularak üzerine benzin dökülerek yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklandı.
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 13’ürcü duruşmada karar açıklandı. Duruşmaya katil zanlısı Cemal Metin Avcı Afyonkarahisar 2 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS kanalıyla katılırken, diğer sanıklar duruşmada hazır bulundu.
Birisi tutuklu 6 sanığın yargılandığını Pınar Gültekin cinayeti davasında, katil zanlısı Cemal Metin Avcı, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, kardeşi Mertcan Avcı ve iş ortakları Şükrü Gökhan Orhan ise ‘delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçlaması ile 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyordu.
Cemal Metin Avcı’ya 23 yıl hapis
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan 13’üncü ve karar duruşmasında sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı. Kararda Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın eylemi haksız tahrik altında işlediğinin anlaşıldığın ve cezasında indirime gidilerek23 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, diğer sanıklar Mertcan Avcı, Ayten Avcı, Selim Avcı, Eda Karagün ve Şükrü Gökhan Orhan’ın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediklerinin sabit olmaması’ nedeniyle beraatlerine karar verildi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Aşamalarda üç defa değişen haksız tahrik savunması var. Türkiye’de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tahrik savunması var. Kerameti kendinden menkul bir haksız tahrik savunması var. Ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik bir haksız tahrik savunması var. Kimsenin itibar etmediği, kendi içinde bile üç defa değişen bir haksız tahrik savunması var. Ama geldiğimiz noktada mahkeme haksız tahrik indirimi uyguluyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi Cemal Metin Avcı bakımından 23 yıla çekiyor. Mertcan Avcı’ya cinayet mahallinde diri diri maktule yakılırken başında olan ağabeyinin kokoreçleri yakıyorum şeklinde şakalaştığı iddia edilen Mertcan Avcı’ya beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz. Diğer dört sanığa TCK’nın 281’e göre yargılanan suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etmeden yargılananlara da beraat kararı verildi. Hukuken bizim için kabul edilemez bir karar. Hukuk garabetidir. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. İtiraz edeceğiz bu kararı istinaf nezdindi. Sonrasında da Yargıtay’a başvuracağız” dedi.
Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin de karara olan tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
Bodrum’daki villada yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum’daki villada yangın paniği
Sanat ve tatilin bir arada olduğu otel Bodrum'un göz bebeği oldu
YEREL HABERLER Sanat ve tatilin bir arada olduğu otel Bodrum'un göz ...
Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Mahkemede, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.
YEREL HABERLER Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ ...
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Büyükşehir’in Kısa Mola Merkezleri 5 bin 268 kez hizmet verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kısa Mola Merkezleri 5 bin 268 kez ...
Marmaris’te, Romanya ile turizm hız kazanacak
YEREL HABERLER Marmaris’te, Romanya ile turizm hız kazanacak
Nazilli Belediyesi personellerine yabancı dil fırsatı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi personellerine yabancı dil fırsatı
Kaybolan engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kaybolan engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor
Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları başlıyor
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları başlıyor
Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı
YEREL HABERLER Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı
Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2’incisi oldu
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2’incisi ...
Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Trafik denetimlerine takılan alkollü sürücüler ceza ...
Köyceğiz’de vatandaşın sorunu ‘Halk Toplantıları'nda değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de vatandaşın sorunu ‘Halk Toplantıları'nda ...
Tatile çıkan kadınlara uyarı “Islak mayo; vajinal enfeksiyona, parazit ve mantara neden olabiliyor “
YEREL HABERLER Tatile çıkan kadınlara uyarı “Islak mayo; vajinal ...
Madencilerin eşleri ve kızları hünerlerini sergiledi YK Enerji çalışanlarının eşleri önce öğrendi, sonra hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Madencilerin eşleri ve kızları hünerlerini ...
Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca
Sakin Kent Akyaka plajı ‘Mavi’ gerdanlığını taktı Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka plajına Mavi Bayrak düzenlenen törenle asıldı.
YEREL HABERLER Sakin Kent Akyaka plajı ‘Mavi’ gerdanlığını ...
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma
Yangınlarda çektiği fotoğraflardan sergi açtı Foto muhabirinin yangın fotoğrafları sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Yangınlarda çektiği fotoğraflardan sergi açtı Foto ...
AFAD: Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER AFAD: Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.