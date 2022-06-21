Muğla'da orman yangını (1)

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2022-06-21 15:06:58



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