Köyceğiz'de de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soğutma çalışmaları sürüyor.Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Süleyman İLTER

2022-06-22 16:56:58



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