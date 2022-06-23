Yeşil örtü siyaha büründü Yangın su havuzlarına can suyu Marmaris’te 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan sahalar görüntülenirken, arazözler için oluşturulan su havuzlarına da tankerlerle su taşınması devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 bin hektar ormanlık alanda etkisini sürdüren orman yangınının kontrol altına alınması için hem havadan hem karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Orman yangınının ilk çıktığı yeşil örtü siyaha bürünürken, bölgede Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan su havuzlarına da tanker ve traktörler ile arazöz ve helikopterlerin su alması için su taşınıyor. Yangınların söndürülmesinde çok önemli bir yere sahip olan yangın su havuzları sürekli olarak bölgedeki yerel yönetimler, işletmeler, STK’lar ve vatandaşlar tarafından düzenli olarak su taşınıyor.



Yanan sahalar görüntülendi

Marmaris’te yangının ilk çıktığı Bördübet mevkiinde bulunan yeşil örtü siyaha büründü. Aynı zamanda Yaban Hayatı Koruma alanı içinde kalan bölge artık siyah bir örtü ile kaplandı. Kızılçam ve Sığla örtüsü ile kaplı olan bölge adeta çöle dönmüş vaziyette.



Helikopterler sürekli havada

Yer yer alevlerin patlak verdiği Hisarönü, Değirmenyanı ve Karacasöğüt üçgeninde ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi devam ediyor. Yanan sahalara sürekli olarak sorti yaparak su atan helikopterlerin hava trafiğinde artış yaşandı. Küçük ölçekli çıkan alevlere arazöz ekipleri müdahale ediyor.

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