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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (2)

DHA

Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (2)


ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34), adliyeye sevk edildi. S.A., jandarmadaki ifadesinde, kendisine arsa vermekten vazgeçen ailesine kızdığı için yangın çıkardığını anlattı.
Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Ekipler yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerayla bölgedeki fotokapanları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 araç lastiği ve terkedilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibarıyla kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal, mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.
ÖZEL EKİP
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibarıyla kendisinden haber alınamayan S.A.'nın yakalanması için inceleme başlattı. S.A. adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılıp arama alanı daraltıldı. Şüpheli S.A., dün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.
KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi.
S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2022-06-24 10:53:20

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