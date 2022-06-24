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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34),sevkedildiği adliye de tutuklandıDHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla

2022-06-24 12:20:39



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