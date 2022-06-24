Milas - Bodrum Havalimanı’nda devir teslim yapıldı

Milas Bodrum Havalimanı’na Başmüdür olarak atanan Yücel Karadavut görevine başladı. Erzurum’a ataması yapılan Necati Algül ise görevini Karadavut’a teslim ederken, personelle de vedalaştı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde geçtiğimiz günlerde bazı başmüdürlerin görev yerleri değişmişti. Yapılan değişiklikler arasında Milas Bodrum Havalimanı da yer aldı. Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Necati Algül, Erzurum Havalimanı’na, Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut ise MilasBodrum Havalimanı’na Başmüdür olarak atandı. Yapılan atamaların ardından Milas Bodrum Havalimanı’nda devir teslim töreni düzenlendi. Başmüdürlük binasında düzenlenen törene personeller de katıldı.



Personellere yönelik kısa bir konuşma yapan Karadavut, uzun yıllar DHMİ’de görev aldığını bir çok birimde çalıştığını belirterek, Milas Bodrum Havalimanı’nda da çalışmalarını hep birlikte sürdüreceklerini söyledi.



Erzurum’a atanan Necati Algül ise, “Beraber 19 ay boyunca çalışma fırsatımız oldu. Birlikte mesai yaptık. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bu kurum içerisinde bir bayrak yarışıdır. Dün ben buradaydım, bugün Yücel bey. Hepimizin amacı kurumumuzun başarılı çalışmalar ortaya koyması. Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Algül, Karadavut’a çiçek taktim etti. Devir teslim programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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