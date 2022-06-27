Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır cezalar uygulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır cezalar uygulanıyor

İHA

Evlerini kayıtsız günlük kiraya verenlere ağır cezalar uygulanıyor

Yaz sezonunun başlaması, okulların kapanması ile birlikte hareketlenen tatil sezonunda yazlık kentlerde konutların yasa dışı yollar ile günlük, haftalık ya da 6 aydan kısa süreli kiraya verilmesinin tespiti halinde ağır cezalar işleniyor. Ayrıca, evlerini yasa dışı kiraya verenleri ihbar edenler belirli para kazanırken, asılsız bir ihbar olması durumunda ise karşı tarafa tazminat ödemek durumunda kalıyor.
Muğla’nın en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris ilçesinde de ev kiralarının önüne geçilememesinde ev sahiplerinin evlerini fahiş fiyatlara tatilcilere vermesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen kısa süreli villa, daire kiralamalarında mal sahibi yasal kayıtlarını tutmayıp, sümen altı kiralama işlemlerine para cezasının yanı sıra hapis cezasına kadar giden uygulamalar var.

"Evlerini kısa süreli kiraya verenler vergi mükellefi olmak zorunda"
Mali Müşavir Akın Özdemir, kayıtsız konut kiralamasındaki cezai işlemlerin 90 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, "Yasal olarak yapmaları gereken şey, gidip vergi dairesinde günlük ve haftalık olarak kiraya verenlerin mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekiyor. Ama tabii burada Kat Mülkiyeti Kanunu da devreye giriyor. Eğer sadece bir apartmanda bir daire ise verdiği şey diğer dairelerin de onayını almak zorunda, yoksa yapamaz. İşin emniyet boyutu da var. Emniyet açısından da kimlik bildirimi yapmadığı için herhangi bir aranan şahsın orada kalması durumunda yardım ve yataklık suçuna iştirak etmiş olabilir" dedi.

"Şikayet ederek para kazanabilirsiniz"
Marmaris’te görev yapan Mali Müşavir Özdemir, "İhbarcının elde edeceği gelire gelince de yaptığım hesaplamalara göre bir sezonda yaklaşık 100 bin lira civarında ihbar ikramiyesi kazanabilir. Tabi ki yaptığı ihbarın sayısına göre değişir bu" diyerek, ihbarcılar için "Bir dilekçeyle vergi dairesine başvurmaları ve adres bilgilerini eksiksiz belirtmek yeterli oluyor" dedi.
İhbar edenlerin kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu ancak ihbar asılsız çıkarsa sadece vergi dairesinden hukuki yol ile alınıp şikayet edileceğini de belirten Akın Özdemir, "Vergi dairesi, dilekçeyi verenin kişiliği, kimliğini gizli tutmak zorunda. Yalnız asılsız bir ihbar olması durumunda da karşı tarafa tazminat ödemek durumunda kalabilirsiniz" diyerek asılsız ihbar yapanlara da uyarıda bulundu.
Marmaris’te bazı evlerin haftalık kiralarının, Anadolu’nun bir köyünden arsa alınacak fiyatlarda olduğunu belirten sorumlu gayrimenkul danışmanı Çetin Aksu da emlakçıların bu işleri yapmasının yükünün ağır olduğunu belirtti.

"Ev sahipleri her inceliği düşünmek zorunda"
Marmaris’te faaliyet gösteren bir gayrimenkul firmasının sorumlu emlak danışmanı Çetin Aksu, "Marmaris ilçemizde veya turizm beldelerinde haftalık, aylık veya sezonluk kiralamalar yapılmakta. Şimdi öncelikle ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken haftalık veya aylık verdiği kiralamalar da öncelikle maliyeden bir beyanname neticesinde aldıkları vergi numaraları numaralarını bağlı bulundukları karakol veya emniyete bildirerek aldıkları programları bilgisayarlarına yükleyip belirli şifreyle otel sistemi gibi giren konuklarının kimlik numaralarını bildirmekle mükellefler. Yani bunları bildirmek zorundalar. Olmadığı takdirde, bunun tespiti durumunda veya oluşabilecek herhangi bir sıkıntılı durum da ciddi anlamda maddi ve manevi cezalarla karşı karşıya kalıyorlar ki bunun maddi ceza boyutu 25 bin TL'den başlayıp yukarıya doğru devam eder. Manevi boyutunda da kalan konutların bildirilmediği durumlarda, eğer siyasi veya buna benzer ciddi vakalı bir suç oranıyla aranan birileri ise bu seferde manevi anlamda cezayla karşı karşıya kalabiliyorlar" dedi.
Gayrimenkul danışmanı Aksu, "Bir ay sonrası yapılacak kiralamalar da mal sahiplerinden ziyade eve giren kiracıların bulundukları bölgedeki nüfus müdürlüklerine giderek beyan vermeleri gerekiyor ben bu evi bir aydan fazla süreli kiraladım şeklinde bildirmeli" diye konuştu.

"Komşulardan izin alınması gerekiyor"
Sorumlu gayrimenkul danışmanı Aksu kısa süreli ev kiralamalarında, kiralanan daire ise apartman yönetiminden, site ise site yönetiminden izin almak durumunda olunduğunu belirterek, "Her site haftalık veya aylık kiralamaya sıcak bakmıyor. Bunların gizli yapılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlarda hem mal sahibi hem de eve giren konuklar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir" şeklinde konuştu.

"Günlük bin liradan başlıyor"
Özellikle yoğun sezonda günlük kira bedellerinin de artması ile kiralık ev fiyatları hakkında bilgi veren Aksu, "Ortalama bir artı birleri haftalık, en az haftalık olmak şartıyla kiraya verdiklerinde günlük, bin TL'den başlayıp evin durumuna göre 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bununla beraber 2 artı 1 evler yine aynı şekilde evlerin konumu veya durumuna göre bakımına göre 1000, 1500 liradan 3 binlere kadar çıktığı olabiliyor. Evlerin denize sıfır olması, konumu da çok önemli. Rezidans, daire olması gibi durumlarda fiyatlar yüksek artış gösterebiliyor. Bunun yanında müstakil evlerde tam müstakil havuzlu bir villanın oda sayılarına göre günlük kiralama 2 bin 500'den 4 bin, 5 bin hatta daha yukarıya çıktığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TURSAB belgesi olmayan villa sahibi kiralama yapamaz"
Turistik Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin villa turizmi için villa kiralayanların TURSAB belgeli olması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer villa turizmi yapacaksa bir vatandaş öncelikle Turizm Bakanlığı'ndan belgeli seyahat acentesi olması gerekiyor. Özelikle son yıllarda bu pandemi den sonra villa turizmi patladı ve kaçak da patladı. Tabii ki biz bunlarla elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz, bunları tespit ettiğimiz takdirde de kaçak seyahat acenteciliği faaliyetine giriyor ve tutanağını tutuyoruz gerekli işlemleri yapıyoruz, yetkililere de bununla ilgili tutanak gönderiyoruz" dedi.
Başkan Esin, "Son yıllarda kiralamalar dediğim gibi çok fazlalaştı. Bu nedenle özellikle internetten, villa kiralamak isteyen veya daire kiralamak isteyen vatandaşlar, eğer internet siteleri üzerinden kiralama yapacaksa, dikkat edeceği şey, sitenin bir seyahat çantasına ait olduğu veya olmadığına dikkat edecek. Eğer aitse bile o numarayı arayacak. Çünkü bazen bu tip olaylar da olabiliyor. Adam hiç farkında olmadan diğer bir acentenin oraya belge numarasını koyabiliyor, o da sıkıntı oluşturuyor. Gerçekten bu tip durumlarda o numarayı arayacak veya o belge numarasından o acentenin adresini bulacak, orayı arayacak. Sizde böyle bir siteniz var mı yok mu bunları araştıracak, öğrenecek ona göre. Herhangi bir üç kağıtçı sahtekarlığa maruz kalmayacak" diyerek dolandırıcılara karşı uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki karar istinafa taşındı
YEREL HABERLER Başsavcılık: Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler ...
Marmaris Festivali'ne buruk veda
YEREL HABERLER Marmaris Festivali'ne buruk veda
Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris'te yanan alanların soğutma çalışmaları devam ...
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı
Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Bodrum’da yol çalışmalarını sürdürüyor
Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan ...
Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı
Eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş Azmettirici ve saldırganlar tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşinin erkek arkadaşına pusu ...
Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Muhammed dönüyor
Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangından sonra Bördübet havadan görüntülendi
Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ekonomik, hem sağlıklı Okulların kapanması ile birlikte tercihini çadır kamptan yana kullanan vatandaşlar Muğla’daki çadır kamplarına akın ediyor
YEREL HABERLER Tatilcilerin yeni gözdesi, çadır turizmi Hem ...
Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya çekildi
YEREL HABERLER Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya ...
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı
Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür
Saman basma makinesi tarlayı yaktı
YEREL HABERLER Saman basma makinesi tarlayı yaktı
Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonda 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
Bodrum ve Fethiye’de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı
YEREL HABERLER Bodrum ve Fethiye’de arızalanan tekneleri KIYEM ...
Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu'na hayran kaldı
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenciler Masal Şatosu'na hayran kaldı
Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz"
YEREL HABERLER Marmaris'te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer ...
Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye
Ses sitemini kapatınca Kırmızıgül çıplak sesle konser verdi
YEREL HABERLER Ses sitemini kapatınca Kırmızıgül çıplak sesle konser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.