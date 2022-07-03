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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da fırın yangını işyerleri ve ikametlere sıçradı

İHA

Bodrum’da fırın yangını işyerleri ve ikametlere sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırında çıkan yangın, çevredeki işletmelere ve 2 ikamete sıçradı. Korku dolu dakikaların yaşandığı yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir fırında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fırında çalışanlar söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, caddede toplanarak olan biteni seyretti. Yangın, kısa zamanda büyüyerek fırının yanındaki çiçekçi, restoran, bir inşaat ofisi ve 2 ikamete sıçradı. Bölgeden çıkan siyah dumanlar, Yarımada’nın birçok noktasından görüldü. Söndürme çalışmalarına zabıta ve Muğla 911 Arama Kurtarma da katıldı. Ellerine bahçe hortumlarını alan bazı vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katıldı. İşyerinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan işletme sahipleri, zaman zaman görevlilerle tartıştı, gergin dakikalar yaşandı. Yangın, söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye erine müdahalede bulundu. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında fırın neredeyse tamamen yanarken ayrıca çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 ikamette büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın yerinde bir itfaiye erine saldıran bir şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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