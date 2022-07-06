Bodrum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı paylaşıldı Plan, Başkan Ahmet Aras’ın katılımlarıyla kamuoyuna duyuruldu

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılında imzaladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği ŞartıCEMR çerçevesinde hazırlanması ve uygulanması gereken Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) çalışmaları tamamlandı.



Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve ayrımcılığa uğrayan diğer grupların güçlendirilmesi, yerel yönetim hizmetlerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması için stratejik bir çalışma olarak izlenmesi gereken yol haritası niteliği taşıyan Bodrum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı, kamuoyu ile paylaşıldı.



2019’dan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde belediye içerisinde ve yönetimde kurumsallaşması için kadın örgütleri ile yapılan çalışmaların bir sonucu olarak hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı, Bodrum Belediyesi’nin eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışını temel alarak 2 yıllık (20222024) hedeflerini ortaya koyuyor. Plan, katılımcı yöntem ile uygulanabilir olması amacıyla muhtarlarla resmi kurumlarla, siyasi parti kadın kolları ve Bodrum yerelinde 60’a yakın sivil toplum kuruluşu ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen talep ve çözüm önerileri dikkate alınarak oluşturuldu.



“Önceliğimiz, belediye hizmetlerini planın sunduğu perspektif ile sürdürmek”

Kadınlarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da tüm eşitsizliklerin görüldüğü, farklı ihtiyaçların dikkate alındığı ve hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir yerel yönetişim anlayışında olduklarının altını çizerek, “Üst yönetimden birim personeline, tüm belediye kaynaklarını harekete geçirerek 8 Mart 2020 tarihinde, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladık” dedi.



Bodrum Belediyesi olarak eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışıyla yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Her anlamda eşitlikçi adil ve hak temelli belediyecilik anlayışını hakim kılmaya çalıştığımız yönetimimizde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büromuzu’ ve Bodrum Belediye Meclisinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonumuzu’ kurduk. ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Sözleşmesi’ (CEMR) imzalayan 29. Belediye olduk. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile ‘Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzaladık. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği içinde ‘Bodrum’dan Türkiye’ye; Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor Projemiz’ Türkiye genelinde bulunan 254 proje arasından seçilerek bir vakıftan hibe almaya hak kazanan 8 proje içerisine girmeyi başardı. ‘Kadın Danışma Merkezimizi’ açtık. Ve yine ‘Kadın Konuk Evimiz’ şubat ayı içerisinde faaliyete girdi.”



Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın oluşturulması çerçevesinde gezilen mahallelerde kadınlarla çeşitli toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılarda seçilen kadın mahalle sözcüleri Hasbiye Dağ, Ferda Arslan, Nilüfer Şahin, Elif Aytaç ve Derya Agu bu süreçte mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaşarak heyecan ve mutluluklarını dile getirdiler.



Yerel Eşitlik Eylem Planı önceki gün Bodrum Belediyesi 2022 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilmişti.

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