MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin temeli atıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yeni hizmet binasının temeli Milletvekili, Vali ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören ile atıldı.

Menteşe şehir merkezindeki geçici binada hizmet veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni hizmet binasının temeli ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Tıp Fakültesi yanında 5 bin 900 m2 alana yapılacak MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin temel atma törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkan Vekili Leyla Ersöz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “MSKÜ kendisine ARGE Üniversitesi olma hedefini koymuş ve bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde, tüm personeli ile halkı ile ve öğrencileri ile çalışıyor. Üniversite olarak ARGE üniversitesi olma yolunda yapılan çalışmaları üç ana başlık altında topladık. Birincisi öğrencilerimizin kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazımız. İkincisi araştırma ve geliştirmede iyi ürünler ortaya çıkarmak. Bu konuda somut yenilikçi ürünler olarak, milli ve yerli ürünler olarak bu alanlar üzerinde ARGE yapmak. Üçüncüsü de en önemlilerinden birisi de topluma faydalı, bulunduğu bölgeyi ileri taşıma, bulunduğu bölgeye öncülük ve liderlik yapmak. Eğitim ve öğretimimizi akredite ettik. Öğrencilerimiz için gayet iyi altyapılar kurduk. Öğretim elemanlarımız yeterli. Bunu 13 farklı ilçede yaptık. Sağlık turizmini geçtiğimiz aylarda masaya yatırdık. Bu alanda mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Elimizde olan imkanlarla bir harita çıkardık ve bunu toplantılarda daha ne yapabiliriz diye yeniliyoruz. Bu temeli atacağımız alan sağlık turizmi açısından hem öğrencilerimizin daha iyi koşullarda daha üst düzey alt yapıyla ki şu anki altyapımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını fazlası ile karşılıyor. Bölgemizin de bir turizm bölgesi olması nedeniyle ve Muğla’nın çok iyi bir sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdik. Bu binanın alanı yaklaşık 5 bin 900 metrekare” dedi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Milletvekili seçildiğim ilk günden bu yana hep şunu söyledim. İstiyoruz ki Muğlalı vatandaşlarımız her türlü sağlık hizmetini Muğla’da yerinde alsın. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi kurulduktan sonra vatandaşlarımızın burada sağlık hizmeti almasını sağladık. MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2017 yılında kuruldu, 2019 yılında da öğrenci almaya başladı. Şu anki geçici olarak hizmet verdiği bina fiziki şartları çok uygun değildi. Bunun için Diş Hekimliği Fakültesi için iyi bir bina gerekiyordu. Öğrencilerimizin aldığı, hocalarımızın verdiği eğitimde fiziki şartlar çok önemli. İnşallah burası tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımızın Ortodonti tedavileri ve yaşlılarımızın diş ameliyatları ile ilgili süreçlerin tamamı burada yerinde yapılacak” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Sağlık sektöründe Üniversitemiz öncülüğünde adım adım alt ve süt yapı yatırımlarına kadar çalışmalar yapılmakta. Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binasının başlangıcını yapmak bizlere nasip oldu. Sağlık alanında Tıp Fakültemizin öncülüğünde ilimizde yapılan yatırımların devamında Diş Hekimliği Fakültesinin yapılmasında emeği geçen Sayın Bakanlarımıza Sayın Vekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin temeli törene katılan protokol tarafından butonlara basılarak ilk harç kondu. Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binasının temel atma töreninin ardından MSKÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı yapıldı.

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