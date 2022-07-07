Köyceğizli minik futbolcular U-11 Ligi E Grubunda şampiyon oldu

Muğla’nın Köyceğiz Sportif Futbol Kulübünün U11 Ligi E Grubunda mücadele eden takımı şampiyon oldu.



Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 20212022 Futbol Sezonu U11 Liginde yer alan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü takımı U11ligi E Grubu şampiyonu olarak Köyceğiz’e gurur yaşattı. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’ın bulunduğu grupta şampiyon olan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü U11 takımı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslarda yetiştirilen oyunculardan oluşturuldu. Sadece esnaf ve şahsi yardımlarla yaşatılmaya çalışılan takım kısıtlı imkanlarla şampiyonluğu yakaladı. Ayrıca grupta şampiyon olan Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü takımı U11 Liginde 41 takım içinden il üçüncüsü olma başarısını da gösterdi.

Köyceğiz Sportif Futbol Kulübü Başkanı Muhammet Karaca; “Yeterli destek olmamasına rağmen bu başarının yakalanması bizi çok mutlu etti. Bu sezon 1. Amatör U18, U16, U14, U12, U11 liglerine katılan takımımız hem gençlere hem halka spor yapma ve izletme olanağı sundu. Kulüp olarak 200 sporcuya lisans çıkararak, bünyemizde spor yapma imkanı tanıdık. Minik futbolcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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