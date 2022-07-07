THK'nın 2 uçağı, Bodrum'da yangınlara karşı test uçuşu yaptı

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, orman yangınlarına karşı Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 2 uçak test uçuşu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK arasında yangın söndürme uçaklarının temini konusunda anlaşma yapıldı. Bu kapsamda, THK'ya ait 2 uçak Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlandırıldı. Milas ve Bodrum'da olası orman yangınlarına karşı hazır bekletilen CL215 amfibik 2 uçak Güvercinlik Mahallesi'nde test uçuşu yaptı. Amfibik uçaklar denizden su aldı ve temsili bölgelere su attı. Uçakların 4,5 ton su kapasitesine sahip olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-07-07 12:50:24



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