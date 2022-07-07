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Bodrum’a tatilci akını başladı: Trafik kilitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı

İHA

Bodrum’a tatilci akını başladı: Trafik kilitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından rezervasyon sayıları yüzde yüz arttı. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtilirken, trafik ise bayrama 2 gün kala kilitlendi.
Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı belirtildi. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kurban Bayramı'na yaklaşmamızla beraber Bodrum hareketlenmeye başladı. Bodrum’da yaşayan, Bodrum’a tatile gelecek olan ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram tedbirlerini Bodrum Belediyesi olarak alıyoruz. Kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarmamız da güvenli bir tatil ve bayram için 24 vatandaşlarımızın hep yanında olacaklar. Zabıtalarımız da 24 saat esas alarak denetimlerini sürdürecek. Bodrum Belediyesi 7/24 görevde olacak. Vatandaşlarımız rahat bir tatil yapmalarını, rahat bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Trafik artış gösterdi, Geçtiğimiz yıllar gibi olacaktır yine, Bodrum cazibesini her zaman korur bu konuda. Bu seneki tek sıkıntımız maliyetlerin biraz yüksek olması. Maliyetler yükselince vatandaşlarımızın tatile çıkma şansıda biraz azaldı gibi görünüyor. Diğer bayramlardan biraz daha sönük geçebilir” dedi.
Başkan Aras, Bodrum'a akın eden turistlerle birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilgili ise “Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum'daki yoğunluk artık normal bir durum haline geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizin, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

1 milyon nüfusu yakalayacak
Turizmci Zeynel Kılınç Bodrum’un 2019 yılında en yüksek bayram yoğunluğunu yaşadığını ifade ederek, “2019 yılında çok yoğun geçen bir bayram dönemi olmuştu otel bulunamamıştı ve Bodrum kapasitesinin çok çok üstünde bir turist akınına uğramıştı. Bu yıl hemen hemen 2019 yılına yakın bir beklenti var. O yılın üstüne çıkamayız ama o yılı yakalayacağız gibi görünüyor. Maliyetlerden dolayı herkes tatile çıkamıyor maalesef. O günkü fiyatlarla bu günkü fiyatlar arasında yaklaşık yüzde 200 civarında bir artış var. Böyle olunca da herkes tatile gelemiyor. Genelde yerli turist Bodrum’a araçlarıyla tatile gelirdi. Şimdi otellerin otoparkların da çok az araba var. Bu seneki turist beklentisi 800 bin ile 1 milyon arasında olacak gibi görünüyor. Şu anda sokaklarda, otellerde ve plajlarda bu hareketlilik hissediliyor. Kurlardaki artıştan dolayı Türkiye çok cazip bir destinasyon oldu. 9 günlük bayram tatilinin çok büyük bir etkisi oldu yerli turist açısından. 9 günlük tatil olmasaydı kimse 3 günlüğüne gelmeyecekti. 9 gün tatil olunca bir anda rezervasyonlar 2 katına çıktı” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da yıldızlar geçidi
Bodrum’un her noktasından 9 gün boyunca konserler olacak. İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Gülşen, Hande Yener, Mahsun Kırmızgül, Zara, Funda Arar, Kubat gibi birçok ünlü sanatçı Bodrum’un dört bir yanında konser verecek. Otellerin ve restoranların yanı sıra antik tiyatroda da bir birinden ünlü sanatçılar konser verecek.

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