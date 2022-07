Türkiye’nin en büyük çadır kampında sezon hareketlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesinde bulunan yüzölçümü ve kapasitesi ile ülkenin en büyük çadır karavan kamp alanı olan Çubucak Orman kampı müdavimlerini ağırlamaya başladı.

Marmaris'e 22 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı 20.5 hektar arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan alanı olan Çubucak Orman ve Tabiat Parkında Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Denizli gibi illerden gelenler çadır ve karavanlarına yerleşerek hem ekonomik hem de doğa içindeki yaz tatillerinin tadını çıkarıyor.



‘’17 yıldır aralıksız her yaz geliyoruz’’

Çubucak Orman ve Tabiat Parkına 17 yıldır Afyon’dan geldiğini belirten emekli hemşire Nadire Aymergen, "Emekli olduktan sonra eşimin hayali karavan ile tatil yapmaktı. Daha önce gelen arkadaşlarımız vardı onlardan duymuştuk burayı ve geldik. 6 ay burada kalıyoruz 6 ay memleketimiz Afyon’da kalıyoruz, kışın buraya gelmenin hayalini kuruyoruz‘’ dedi.



‘’Burada dostluklar çok daha yakın’’

Kamp müdavimlerinden Aymergen, ‘’Sabah denize giriyoruz sonra kahvaltımızı yapıyoruz, komşularımız, arkadaşlarımız var, kahve saatimiz var, kahve içiyoruz. Öğleden sonra tekrar denize giriyoruz. Beşte, çay saatimiz var. Arkadaşlarla toplanıp çay içiyoruz. Komşularımız, arkadaşlıklarımız çok güzel. Burada herkes birbirine iyice tanıdı alıştık birbirimize. Çocuklarımızdan, ailemizden daha çok burada altı ay komşularımıza beraber oluyoruz‘’ dedi.



‘Kurban Bayramı'nı burada geçirenler de var’

Emekli hemşire Aymergen yaklaşan Kurban Bayramı öncesi için de, ‘’Tabii ki kurban kesmek isteyenler yakındaki köye gidip orada kestirip burada pay ederek paylaşıyor. İsteyen memleketine para gönderiyor orada kestiriyor" şeklinde konuştu.



‘’Yıllar sonra çocuklar istedi, geldik‘’

Denizli’den Çubucak orman kampına gelen Lale Önder, ‘’Burada vakit geçirmek çok güzel, biz sevdiğimiz için tekrar yeniden başladık. On yedi yıl ara verdik, yalnız bu dönemde çocuklar tekrar isteyince tekrar karavan, bu düzeni hazırladık. Tekrar kalmaya devam ediyoruz burada çocuklarımızın istediği için. İlk geldiğimiz zaman oğlum 7 yaşındaydı, kızım 14 yaşındaydı o zaman daha böyle farklıydı sistem, böyle mutfak, karavan falan yoktu, çamaşırhane, bulaşık hane vardı oralara gidip çamaşır yıkayıp bulaşığımızı da orada yıkıyorduk. Ama şimdi, işte zaman değiştikçe lüks değişiyor tabii ki karavan hayatının ölçülerine göre‘’ dedi.

Hafta sonları annesinin yanına geldiğini belirten Tuğçe Önder, ‘’Annemiz kedimiz ile birlikte burada kalıyor bizde çalıştığımız için hafta sonları gelebiliyoruz. Annemiz biz yokken yalnız kalıyor korkmuyorum çünkü burası çok güvenli. Zaten biz 15 16 yıl önce geldiğimizde insanların çoğu aynı kişiler. Birçok insanı da tanıyoruz, bazılarıyla aile gibi olduk. O yüzden de hiç korkmuyoruz. Hiç gözümüz arkada kalmıyor‘’ şeklinde konuştu.

Tuğberk Önder ise ‘’Bizim çocukluğumuz burada geçti, buraya gelmeyi tekrar istedik, doğası denizi çok güzel. Sabahları kalkıp sporumuzu yapıyoruz, kanoya biniyoruz, balık tutuyoruz, gençler içinde eğlenceler var voleybol maçları yapıyoruz‘’ diyerek daha uzun yıllar buraya gelmek istediklerini belirtti.



‘’Müşteriler ayrılırken ya da kıştan rezervasyon yaptırıyor’’

1971 yılından beri hizmet veren kampın yetkilisi Nahit Güler, "Tarım Orman Bakanlığı himayesinde milli parklara bağlı yaklaşık 600 çadır karavan kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Genelde Çubucak müşterileri, müdavim müşteriler, her sene gelen insanlar, uzun süre konaklama yapan insanlar. Konjonktüre bağlı olarak da her geçen gün talep artan bir sektör. Kamp turizmi dolayısıyla sezon yüzde yüz doluluğa ulaşmış durumda. Ekimden önce misafir kabul etme şansımız yok artık. Pandemi döneminde bile, pandemi kuralları çerçevesinde yine yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet ettik. Genelde insanlar kendi çadır ya da karavanlarıyla geliyor. Çadır ile gelen çadır koymak ve alt yapıyı kullanmak için günlük 100 lira ücret ödüyor. Karavanı ile gelen de yine aynı şekilde altyapıyı kullanmak ve karavanı koymak için günlük 125 lira ücret ödüyor" dedi.



‘Güvenlik ve temizlik için 200 personel çalışıyor‘

Günü birlik tatilci de kabul edilen Marmaris Çubucak Doğa ve Tabiat parkında bulunan kampın 23 yıldır yöneticiliğini yapan Nahit Güler "Kamp alanında güvenlik ve temizlik için gerekli kadrolarımız var. Tabii en büyük şansımız hemen Hisarönü Karakolu'nun yanında olmak. Bir de kayıt esnasında sıkı tedbirlerle müşteri kabul ediyoruz. Şimdiye kadar asayiş anlamında bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Yani kampa gelen herkes kayıt altına alınıyor‘’ diyerek, ‘’Şüpheli kişiler özellikle tekrar tekrar araştırılıyor, soruşturuluyor. Dediğim gibi bir şansımız da insanların her sene geliyor olması. Gelen insanların büyük çoğunluğunda tanıyor olmamız asayiş anlamında huzurlu bir ortam oluşturuyor" şeklinde konuşarak asayiş anlamında hiçbir güvenlik sorunu yaşamadıklarını söyledi.

