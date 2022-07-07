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Fethiyespor Selçuk'u aldı

DHA

Fethiyespor Selçuk'u aldı


FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı. Son olarak Etimesgut Belediyespor'dan Halil Köçer ve İnegölspor'dan Aykut Uluç'u kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Eşin Grup Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran Selçuk Hakalmaz'la da anlaşma sağladı. Selçuk'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.
Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros'un eski öğrencisi olan Selçuk, geçen sezon Nazilli Belediyespor'da 29 maça çıktı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA
2022-07-07 15:25:54

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