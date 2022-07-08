Halk plajlarında bakım ve tamirat çalışmaları başlatıldı

Bodrum Belediyesi, Bodrum halkına ve gelen misafirlere kaliteli hizmet verilebilmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Bu yıl 70’e yükselen halk plajlarında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sezon başında, belediye ekipleri tarafından yapılan plaj düzenleme çalışmaları sonrasında kullanım ve doğal sebeplerden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler, plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini yürütürken Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise kırılan soyunma kabinleri kapılarında, askılıklarda, duş ve tuvaletlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Ayrıca, plajlara yerleştirilen bin 461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi.



Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum’un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiği belirtildi.

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