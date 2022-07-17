MAG, eğitimlerine devam ediyor 56 mahallede çalışmalarına devam ediyorlar

Toplumda afet duyarlılığının gelişmesi için yürütülen Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesi, Bodrum Belediyesi ile yapılan protokol sonrası Bodrum’un 56 mahallesinde çalışmalarına devam ederek Bodrum’a güç veriyor.



Herkesin kendi mahallesinde gerçekleşecek afet olaylarına karşı bilinçli, bilgili ve organize bir şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla eğitimlerine devam eden Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (Mag Ame/Sar) Bodrum Temsilciliği, 54 kişilik Mahalle Afet Gönüllülerine (MAG) nisan ayı başlarında ilk eğitimlerini verdi. Afet öncesinde hazırlıklı olmak ve büyük çaplı afetlerde meydana gelen olaylar karşısında arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtarmak amacıyla başlatılan eğitimlerin 2. etabının 19 Temmuz itibariyle başlayacağı bildirildi.



Bodrum Belediyesi ile 6 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolün ardından sahalarda aktif rol üstlenen MAG/AMEDER, ilk etap eğitimlerinde gönüllülere yaklaşık 70 saatlik eğitim verdi. Eğitim alan gönüllüler, AFAD tarafından gelen görevlendirmeler ve tatbikatlarla birlikte 12 görevi başarıyla tamamladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise her mahallede oluşturulan gönüllü ekiplerin olması muhtemel afetlerde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek "Bodrum Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAMADER) arasında imzalanan iş birliği ve koordinasyon protokolü çerçevesinde çalışmalar ve eğitimler devam ediyor. İlk etapta önemli eğitimler alan ekipler, afetlere hazırlıklı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ikinci etap eğitimlerinde de gönüllülerimiz afet sırasında ve sonrasında çeşitli kurum ve kuruluşlara destek olmak için çalışmalar yürütecek. Mahalle Afet Gönüllülerimiz yaşanılan afetlerde de önemli rol üstlendi. Biz de belediye olarak eğitimlerini tamamlamış, bilinçli çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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