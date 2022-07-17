Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilinin bitmesiyle dönüş trafiği yoğunlaşırken, bugün 10 bin araç çıkış yaptı. Son 3 günde ilçeden çıkış yapan araç sayısının ise 100 bin olduğu belirtildi.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı. Öte yandan dün TurgutreisMilas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-07-17 15:57:01
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